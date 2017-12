Escola oferece certificação de Cambridge para alunos

O Colégio Santa Maria passou a oferecer neste ano prova para obtenção do certificado de Cambridge. As certificações oferecidas pela instituição britânica são Preliminary English Test (PET), First Certificate English (FCE) e Cambridge Advanced English (CAE).

O Colégio já fazia a preparação para a prova, e os alunos interessados realizavam o teste em escolas de inglês credenciadas. No novo formato, na primeira semana de aula, os alunos passaram por quatro provas de habilidades, para então serem divididos em turmas de acordo com o nível do idioma.

Em junho, para intensificar a preparação, os estudantes participarão de um simulado e a prova, aplicada para todos os alunos do 2.º e 3.º ano do ensino médio, será no final do ano letivo.