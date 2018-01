Escola oferece bolsas para mestrado em Londres

A Escola Nacional de Seguros oferece duas bolsas de estudo para mestrado em Ciências Atuariais ou Gestão Atuarial na Cass Business School – City University, em Londres. Para participar, é preciso ser graduado em Ciências Atuariais.

Os candidatos devem enviar por correio o formulário de inscrição preenchido (disponível no site da escola, em http://funenseg.org.br/pesquisa/pesquisa_apoio.php), além de comprovação de aceitação no curso desejado, currículo e cópias do diploma, do histórico escolar, da identidade e do CPF. Os documentos devem ser encaminhados para a diretoria de Ensino Superior e Pesquisa da Escola, localizada na Rua Senador Dantas, 74, 3º andar, Centro – Rio de Janeiro, até o dia 31 de maio.

Além de cobrir o custo integral do programa de mestrado, com duração de 13 meses, a escola também vai fornecer uma ajuda de custo mensal de mil libras nesse período e passagem aérea de ida e volta para Londres.

Os nomes dos dois candidatos selecionados serão divulgados no dia 3 de julho.

Mais informações: http://funenseg.org.br/pesquisa/pesquisa_apoio.php