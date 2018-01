Escola de negócios espanhola faz sessão informativa em SP

A Escuela de Alta Dirección y Administración (Eada), com sede em Barcelona, na Espanha, realiza neste sábado, 16, em São Paulo, um workshop para ex-alunos e novos interessados em fazer cursos de educação executiva, como MBA e Master. O evento será na ESPM (Rua Joaquim Távora, 1.240, Vila Mariana), às 9 horas.

Jordi Diaz, reitor da EADA, falará sobre sua experiência como atleta de elite de polo aquático antes de fazer parte do corpo diretivo da Eada – eleita no ano passado a 23.ª melhor escola de negócios da Europa, segundo ranking do jornal inglês Financial Times.

O executivo também apresentará aos alunos o conteúdo dos cursos e a programação da escola para 2013 e 2014.

O evento terá ainda uma palestra da ex-jogadora de basquete Magic Paula.

Quem quiser participar deve enviar dados pessoais, juntamente com o currículo e o curso da Eada em que tem interesse, para o e-mail eadabrasil@eada.edu (aos cuidados de Marisol Morandeira, representante da escola no Brasil).

Os participantes do evento concorrem a dez sessões de assessoria profissional com Jordi Diaz.

Para saber mais sobre a Eada, acesse www.eada.edu.