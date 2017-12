Escola de MBA faz aula aberta sobre gestão de pessoas

Gestão de Pessoas é o tema da aula aberta que os candidatos ao MBA Executivo podem participar. A aula acontece dia 26 de abril, na sede do ISE Business School, das 9h às 11h.

O objetivo da aula é familiarizar os candidatos com o método “estudo do caso”, tradicional ferramenta de ensino desenvolvida pela Harvard Business School e principal pilar didático do ISE e do IESE Business School, parceira da escola brasileira.

Os interessados em participar da aula aberta devem se inscrever em: www.ise.org.br/aula-aberta-emba

Mais informações www.ise.org.br