Escola de inglês irlandesa oferece cursos gratuitos em plataforma online

DUBLIN – A escola de idiomas Seda College, sediada em Dublin, capital da Irlanda, lançou neste mês uma plataforma online gratuita para estudar inglês. Para acessá-la, os interessados devem se cadastrar no site da ferramenta, que está limitada a 500 usuários por país.

Segundo a instituição de ensino, a plataforma permite que os alunos organizem seus estudos de acordo com o ritmo de aprendizagem e a proficiência no inglês. Os cursos oferecidos vão de níveis iniciantes a avançados.

A ferramenta também disponibiliza serviços como testes vocacionais e preparatórios para algumas áreas de atuação: Processo de Vendas; Marketing; LinkedIn; Time Management; e Ciência da Persuasão.

Ainda conforme a escola, a plataforma foi desenvolvida para deixar os estudantes em um ambiente similar ao oferecido nas aulas presenciais, com disponibilização de material didático e exercícios de apoio. Futuramente, contará com transmissões ao vivo entre professores e alunos.

Ao concluir cada módulo ou curso, o estudante recebe um certificado internacional online que comprova sua proficiência no material estudado.

“Hoje, o inglês é disparado a língua mais falada no planeta, portanto saber o idioma deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade”, afirmou o diretor da Seda College, Tiago Mascarenhas. “Entendemos a carência do mercado e queremos levar a qualidade do nosso ensino para todos os lugares imagináveis.”

Sobre a Seda College. A Seda College oferece cursos de inglês na Irlanda desde 2009 e atualmente ocupa uma área de 14 mil m² na região central de Dublin. A escola tem mais de 600 alunos de diversos países da América Latina, da Europa e da Ásia.