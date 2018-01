Escola de idiomas dá bolsa integral para curso de inglês

Estão abertas as inscrições para sete bolsas integrais de um ano para o curso de inglês da Seven Idiomas. A escola vai selecionar candidatos que saibam se comunicar bem na internet e nas redes sociais para escrever, durante o ano de curso, sobre as aulas no blog da instituição. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro.

Nesta primeira edição do projeto serão oferecidas sete bolsas, independente da idade ou do nível de conhecimento dos concorrentes. Para se candidatar, é preciso fazer o cadastro no site www.sevenidiomas.com.br/sevenexperience. O resultado será divulgado na primeira quinzena de fevereiro. Os vencedores serão informados por e-mail.

Mais informações: www.sevenidiomas.com.br