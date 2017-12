Escola de Alphaville seleciona trainees

Estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras e Matemática podem participar da primeira seleção de trainees da Escola Internacional de Alphaville. Os aprovados no programa terão um ano de atividades remuneradas e poderão ser contratados como professores assistentes ou titulares para lecionar na escola a partir de 2012.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro neste site. Poderão participar alunos recém formados ou do último ano que tenham inglês fluente. O programa enfatiza o aperfeiçoamento do perfil empreendedor dos profissionais e abrangerá todos os setores do corpo docente da instituição.

O recrutamento e a seleção ocorrerão de outubro a dezembro. A primeira etapa terá provas discursivas de inglês, português e conhecimentos gerais. Os candidatos aprovados nesta fase serão convocados para entrevistas individuais em português e inglês, além de uma entrevista final. As atividades do programa começam em janeiro de 2011.