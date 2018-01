Escola da zona norte de SP vai formar técnicos em Esportes

A zona norte de São Paulo vai ganhar uma Escola Técnica Estadual (Etec) de Esportes e Recreação. A unidade funcionará por meio de convênio entre o Centro Paula Souza, órgão do governo do Estado que administra as Etecs, e a Fundação Gol de Letra, criada pelo ex-jogador de futebol Raí. A parceria ainda não foi assinada.

A nova Etec, com área construída de 4,5 mil metros quadrados, vai oferecer a inédita habilitação de técnico em Esportes e Recreação. O curso terá duração de três semestres. As atividades devem começar em 2011.

Instalada na Vila Maria, a escola integrará um complexo esportivo projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake. O centro de convivência, de 76,7 mil metros quadrados, terá ciclovia, quadras poliesportivas, pista de bicicross e skate, instalações para esportes radicais e arvorismo, espaço coberto para ginástica e esportes de tatame, dentre outros.

Além de servir como laboratório para os alunos, os equipamentos também estarão disponíveis para que a comunidade pratique exercícios físicos.

Habilitação

O curso técnico em Esportes e Recreação formado pela Etec vai preparar jovens para monitorar a prática de atividades esportivas, além de enfatizar a importância do esporte na integração comunitária e inclusão social.

O mercado de trabalho inclui clubes, academias, colônias de férias, centros esportivos, prefeituras e organizações não governamentais.