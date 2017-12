Erro no local de prova derruba candidato em Campinas

O estudante de Engenharia de Produção Moacy Santos Barbosa, de 26 anos, chegou às 12h50 deste sábado para

a prova do Enem em Campinas. Mas um “detalhe” o impediu de fazer o exame: ele errou o local. “Consultei meu local de

prova em cima da hora, confesso, mas vi lá: Liceu. Acertei a escola, mas errei a unidade”, explicou.

A unidade do Colégio Liceu Salesiano, que aplicou a prova, fica no bairro Guanabara. Barbosa foi primeiro até a unidade localizada no Alto Taquaral. “Teve gente que fez o mesmo erro e desistiu. Eu tentei chegar aqui, mas não deu tempo mesmo”, contou, em frente ao portão do local certo da prova, uma das dez escolas de Campinas que aplicarão o Enem hoje e amanhã.

(Tatiana Favaro, para o Estadão.edu)