Erro não afetou alunos, diz MEC; cartão resposta de amanhã está correto

Para o Ministério da Educação, os problemas no cartão-resposta da prova de hoje do Enem “não darão margem a contestações”. A assessoria do ministro Fernando Haddad afirma que o erro não prejudicou os estudantes, porque a numeração das questões na folha de prova era idêntica à do cartão resposta. O problema, segundo a assessoria, estava no cabeçalho do cartão: as questões de 1 a 45 estavam sob a indicação Ciências da Natureza e as de 46 a 90, sob a tarja Ciências Humanas. Na folha de prova era o contrário: o bloco inicial era de Ciências Humanas e o seguinte, de Ciências da Natureza. A assessoria de Haddad informou que os fiscais avisaram os estudantes do problema. A pedido do Estadão.edu, o MEC conferiu o cartão resposta do exame de amanhã do Enem e garantiu que não há nenhum tipo de erro no material.

