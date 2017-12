Alguns candidatos do Enem se equivocaram sobre o local de prova na zona sul de São Paulo. Vários deles seguiram por engano para a Unip do Paraíso, na Rua Vergueiro, 1.211, e tiveram de sair correndo perto do horário de fechamento dos portões. Os alunos confundiram o câmpus com o da Unip Vergueiro (que na verdade fica na Rua Apeninos, a poucas quadras de distância) ou com a da Uninove, localizado na Vergueiro, 1201.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.