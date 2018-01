Eros Grau, o fotógrafo

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE



Grau: Rolleiflex e imagens digitalizadas de Gilmar Mendes em churrasco

O ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau tem uma paixão antiga pela fotografia. Entrevistado pelo Estadão.edu no sábado (confira aqui o texto e um trecho do áudio), mostrou centenas de imagens digitalizadas em seu computador. Algumas eram curiosas, como as do presidente do STF, Gilmar Mendes, e do ministro da Defesa, Nelson Jobim, descontraídos em um churrasco em Brasília.

Grau também faz questão de mostrar uma imagem em especial, de um pôr-do-sol na Bahia.”Parece coisa de profissional”, comentou a fotógrafa Valéria Gonçalvez, do Estadão. Grau, que trocou figurinhas sobre fotografia com Valéria, aproveitou a deixa para falar das melhores lentes e máquinas que já teve, como uma lendária Rolleiflex. No fim da entrevista, posou para a fotógrafa do Estadão com uma de suas máquinas. E fez questão de tirar uma foto de Valéria para seu acervo digitalizado.