Reynaldo Fernandes na TV Estadão

O novo Enem é o tema da entrevista que o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Reynaldo Fernandes, concederá amanhã na TV Estadão. Ele vai esclarecer as principais mudanças do exame, que a partir deste ano passa a funcionar como um vestibular unificado.

Estudantes e professores podem enviar perguntas para o e-mail debate@grupoestado.com.br. As perguntas serão respondidas por Reynaldo durante a entrevista.

