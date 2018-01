Entidades saem em defesa da ‘identidade de gênero’ em PME

Por Luiz Fernando Toledo

SÃO PAULO – Para fazer pressão contra a derrubada da identidade de gênero no Plano Municipal de Educação (PME), a ser votado na Câmara Municipal em agosto, um grupo de entidades da capital vai se reunir para um debate na próxima quarta-feira, 5, às 19h, no Salão Nobre da casa.

“Nós queremos manifestar nosso repúdio contra essas manifestações de intolerância e intromissão fundamentalista na votação do Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Queremos reafirmar os princípios para uma educação de qualidade. A educação que queremos é formadora, transformadora e libertadora”, diz o texto do evento.

Em julho, os vereadores de São Paulo derrubaram, por sete votos a um, parecer ao texto do Plano Municipal de Educação (PME) de São Paulo que incluía, entre as metas, a promoção da igualdade de gênero nas escolas. Com isto, a discussão ficou fora do PME e segue o mesmo caminho do Plano Nacional de Educação (PNE), que no ano passado enfrentou resistência quanto a este ponto, que acabou eliminado do texto final.

Veja o convite completo: