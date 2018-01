Entidade tem bolsas de estudo para alunos do ensino médio

Alunos do 1º ano do ensino médio têm até o dia 4 de novembro para se inscrever em um concurso de bolsas da United World Colleges (UWC), organização internacional apoiada pela ONU que vai selecionar de cinco a oito brasileiros para estudar fora do País entre 2011 e 2013.

Os estudantes escolhidos receberão bolsas de estudo, integrais ou parciais, para cobrir custos com ensino, hospedagem e alimentação ao longo dos dois anos no colégio. Hoje, a UWC tem escolas conveniadas em 13 lugares (Canadá, Cingapura, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Itália, Noruega, País de Gales, Suazilândia, Venezuela, Bósnia e Hezergovina e Holanda).

O processo de seleção terá três etapas: prova escrita e carta de apresentação pessoal (todos os inscritos), entrevista (48 selecionados) e convívio (16 finalistas).

Clique aqui para se inscrever

O currículo acadêmico adotado é o International Baccalaureate (Bacharelado Internacional), reconhecido mundialmente. No Brasil, equivale à conclusão do ensino médio. Além das aulas, todos os colégios oferecem um programa de atividades esportivas, artísticas e de serviços comunitários.

A UWC foi fundada em 1960 por educadores europeus liberais que visavam a promover a paz e a compreensão entre pessoas por meio da educação e do convívio internacional.

Mais informações

Site

E-mail – info@br.uwc.org