Entidade ligada à Harvard oferece curso gratuito para interessados em bolsas do Ciência Sem Fronteiras nos EUA

A Laspau (Academic and Professional Programs for the Americas) – entidade vinculada à Harvard, que administra concessão das bolsas em universidades americanas -, promove nesta terça-feira (18), às 12h30, uma webconferência que tem como principal objetivo explicar aos candidatos interessados em concorrer a bolsas de doutorado do Ciência sem Fronteiras nos Estados Unidos um contexto geral sobre o ciclo de aprovação no programa.

Clique aqui para se inscrever no curso

Composta por temas como processos e fases de inscrição, seleção, colocação acadêmica e acompanhamento, a webconferência promovida pela Laspau também apresentará dicas sobre como preparar uma boa candidatura: testes e documentos exigidos, pontuações, prazos e preenchimento da inscrição on-line.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Os estudantes brasileiros precisam saber que eles podem estudar nas melhores universidades norte-americanas”, disse Angélica Natera, diretora adjunta da Laspau, durante agenda de reuniões com parceiros institucionais em São Paulo no final de abril.

Leia mais:

Sobram bolsas para brasileiros em Harvard e MIT

Para Angélica Natera, basta “entender” a burocracia para conseguir a bolsa (Sérgio Castro/Estadão)