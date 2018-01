Entidade da Rússia oferece 70 vagas para estudar no País

A Aliança Russa, representante de algumas instituições de ensino superior na Rússia, está entrevistando brasileiros interessados em estudar no país. Não há vestibular: a aprovação dos alunos é feita com base em análise de perfil, currículo e entrevista. Há vagas para Medicina, Relações Internacionais e Nanomateriais Funcionais e Estruturais.

Os documentos necessários para inscrição são formulário de admissão, RG, CPF do estudante e dos pais, currículo pessoal, cópia do histórico escolar e do certificado de conclusão do Ensino Médio, além de comprovante de residência. As inscrições vão até o dia 20 de maio. Veja outras informações: www.aliancarussa.com.br