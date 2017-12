Entenda o novo formato do vestibular da Unicamp

PRIMEIRA FASE

O vestibular para ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tem agora 48 testes de conhecimentos gerais (questões interdisciplinares) e três tipos diferentes de redação na primeira fase, que será realizada em 21 de novembro. Metade do tempo máximo de prova (cinco horas) da pontuação dessa etapa (96 pontos) ficará com as redações. No dia de prova, o estudante terá de apresentar uma foto 3×4.

SEGUNDA FASE

Será realizada em três dias, entre 16 e 18 de janeiro de 2011. No primeiro dia, provas de Língua Portuguesa e Matemática. No segundo dia, Ciências Humanas e Artes e Língua Inglesa. No último dia, Ciências da Natureza. As provas de habilidades específicas (apenas para alguns cursos) serão entre 24 e 27 de janeiro. O estudante não pode zerar em nenhum dia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VAGAS

Neste vestibular, a Unicamp oferece 3.320 vagas e a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 124, num total de 3.444.

ENEM

Não será usado Enem para compor a nota, já que o exame será no início de novembro e as notas só ficariam disponíveis após convocação para a segunda fase.