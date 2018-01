Enquanto prova de matemática da FGV-EESP exigiu criatividade, de português cobrou “decoreba”

Para os professores do cursinho CPV, as provas da segunda fase do vestibular da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-EESP) se mesclaram entre difíceis e criativas e fáceis e objetivas.

Na manhã deste domingo, 16, os alunos tiveram de resolver quatro questões discursivas de matemática e oito de língua portuguesa, cada uma delas com dois itens. Além disso, foi também exigido dos candidatos uma dissertação, cujo tema questionou-os sobre o papel da família e da escola na educação financeira de jovens e crianças.”O tema foi criativo e mais do que adequado àqueles que querem fazer uma faculdade de economia e a coletânea de textos foi bastante ilustrativa para aquilo que se pedia”, diz Julio Ferreira, professor de redação. De acordo com o professor, era preciso não só validar a importância de uma educação financeira, mas aliá-la a uma visão humanista.

Já a prova de português, cobrou essencialmente conteúdos gramaticais, tais como regência, morfologia, concordância e pontuação. Das oito questões, apenas uma exigiu interpretação de textos. “Alunos que conseguem decorar regras certamente são os que se darão melhor nesta avaliação”, diz o professor Vidal Varella. “A prova não foi nada criativa mas, pelo contrário, bem objetiva, sem qualquer pegadinha ou questões que permitiam mais do que uma interpretação”, diz.

Por outro lado, a avaliação de matemática foi avaliada como “criativa” pelo professor Ivan Soida. “Ao contrário da primeira fase, as questões desta etapa tiveram como intuito principal avaliar a capacidade de modelagem dos candidatos, isto é, como eles poderiam transformar as informações dadas pelo enunciado em um modelo de resolução”, afirma o professor. “O domínio de cálculos e de conceitos quantitativos por si só não bastava.”

São oferecidas 60 vagas para uma turma em turno integral. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 7 de janeiro, a partir das 18 horas, no site da FGV Vestibular.