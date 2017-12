Engenharia de alimentos é tema de evento em universidade de Taubaté

A Universidade de Taubaté (Unitau) realiza até sexta-feira, 20, a 5ª Semana de Engenharia de Alimentos. O evento visa a discutir a atuação do engenheiro de alimentos no desenvolvimento da indústria alimentícia do País, inovações da área e temas de relevância em palestras, oficinas e minicursos.

Entre os destaques da programação, está o debate sobre as inovações na área de aromas na indústria alimentícia. O assunto será abordado em duas palestras: ‘Aromas e Bioaromas na Indústria de Alimentos’ e ‘A Indústria de Aromas’. Além disso, os alunos participarão de uma visita técnica à IFF Essências e Fragrâncias, uma das empresas líderes mundiais no desenvolvimento de aromas e fragrâncias, que tem uma unidade em Taubaté.

Para a aluna do 3º ano Cleide dos Santos, presidente da comissão da semana acadêmica, o evento é de grande importância para a formação dos estudantes. “Elaboramos uma programação que visa a ampliar o conhecimento dos alunos e também divulgar as diversas áreas de atuação da nossa profissão, que precisa de mais reconhecimento.”

Durante a semana, também serão aprofundados temas em áreas que estão em crescimento na Engenharia de Alimentos, como a química na indústria de bebidas – com a participação da profissional de química e mestre cervejeira Gisele Perez –, indústria de sorvetes, panificação, microencapsulação de ingredientes alimentícios, microbiologia de alimentos e programas higiênico-sanitários.

Serviço

5ª Semana da Engenharia de Alimentos

Data: 16 a 20 de agosto

Local: Departamento de Ciências Agrárias (Estrada Municipal Dr. José Luis Cembranelli, 5.000 – Fazenda Piloto – Itaim – Taubaté)

Informações: (12) 3625-4116 e www.unitau.br