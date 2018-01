Engenharia da USP tem inscrições até sexta para vaga de docente temporário

A Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC – USP) receberá, até esta sexta-feira, 3, inscrições para processo seletivo a uma vaga de professor temporário no Departamento de engenheria elétrica e de computação.

A jornada de trabalho é de 12 horas semanais, com salário de R$ 1592,11. O cargo é o de professor contratato, nível três, cuja atribuição é ministrar disciplinas na área de engenharia elétrica. A contratação se estende até julho de 2015.

Inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por procuração no Serviço de Assistência aos Colegiados da EESC-USP, no 1º andar do Bloco E=1, campus 1 da USP em São Carlos. Mais