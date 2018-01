Energia da cidade do interior do Piauí que tem uma das melhores escolas públicas do País vai ser regularizada até março de 2013, diz Eletrobrás

Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

Durante visita realizada no início deste mês à cidade de Cocal dos Alves, no interior do Piauí, a reportagem constatou que o município sofre de um sério problema de fornecimento e de regularidade no acesso à energia elétrica. Desde junho, o quadro ficou ainda pior. A queda de energia chega a ocorrer três vezes por minuto.

Na cidade está instalada a escola estadual de ensino médio Augustinho Brandão. Única do município, é considerada a instituição de maior performance no ensino médio no País – ela coloca alunos com grande defasagem educacional no mesmo patamar daqueles que têm melhores condições de aprendizagem por pertencerem a famílias com condições financeiras e culturais privilegiadas.

Após retorno à São Paulo, a reportagem entrou em contato com a Eletrobras, empresa responsável pelo fornecimento de energia. O prazo dado pela empresa é de regularizar a situação até março de 2013.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO DA ELETROBRAS ENVIADO AO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO:

“Em maio de 2010, devido ao rompimento da barragem Algodões, em Cocal, episódio que obteve grande repercussão na mídia, parte do município e municípios vizinhos foram atingidos e tiveram suas redes elétricas bastante danificadas, inclusive em Cocal dos Alves.

Após o ocorrido, a Eletrobras Distribuição Piauí teve que, primeiramente, recompor toda a rede elétrica da região para atender rapidamente a demanda da população e, em uma fase seguinte, devido ao rápido crescimento do número de novas ligações, com um incremento em torno de 25%, realizar obras de ampliação que proporcionarão maior confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia para toda a região, que inclui Cocal, Cocal dos Alves, Bom Princípio, Caraúbas, Caxingó e Buriti dos Lopes.

Com investimentos da ordem R$ 7,2 milhões, estão em andamento a construção de duas subestações, sendo uma na cidade de Caraúbas (subestação Caraúbas, em tensão 69-34,5 kV e potência de 12,5 MVA) e outra na cidade de Cocal (Subestação Cocal, na tensão de 34,5-13,8 kV e potência 6,25 MVA), e duas linhas de distribuição, uma em 69 kV, com 82 km de extensão, que interligará a subestação de Tabuleiros Litorâneos (localizada no município de Parnaíba) a subestação Caraúbas, e a outra em 34,5 kV, com 30 quilômetros de extensão, que interligará a subestação de Caraúbas à subestação Cocal.

As obras tem previsão para serem concluídas até março de 2013.”

