Enem: um incentivo para passar na USP

“Pra começar: passei na primeira fase da Fuvest!! Estou muito feliz! Eu já esperava o resultado porque tinha feito mais pontos que a nota de corte do ano passado. E agora abaixou: fiz 61, a nota de corte ficou 56 no meu curso. Mas aguardei a confirmação. Uma amiga foi quem me ligou, falando sobre a nota. Depois olhei na internet.

Uma grande incentivo para me preparar para a segunda fase é o Enem. Tenho qe passar para não fazer essa prova de novo!!!

Achei o Enem uma porcaria, uma prova cansativa, enunciados com textos enormes que não ajudavam em nada. Parecia artigo de revista de fofoca! O segundo dia até que foi menos chato… Fui uma das três últimas a sair – e com uma sensação de tempo perdido.

Fiz o exame por segurança, caso não passe na USP. Pelo menos já é um treino para o ano que vem – talvez se use a nota. Também para garantir, fiz ontem a prova de bolsa do Anglo… Vai saber…

Nesta semana estou bem na adrenalina, muito mais do antes da primeira fase. Agora é tudo ou nada! De segunda à sexta é só estudo. E neste sábado começo a estudar também nos fins de semana.”