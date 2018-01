Enem transcorreu sem problemas, dizem primeiros candidatos a deixar prova

* Por Mariana Mandelli

SÃO PAULO – Os primeiros candidatos do Enem a deixar o câmpus da Unisa em Santo Amaro dizem que a prova transcorreu com tranquilidade. Os 10 estudantes com quem a reportagem conversou dizem que o uso de lápis, borracha e régua não foi permitido, as bolsas e mochilas ficaram guardadas com os fiscais e os aparelhos celulares, desligados e sem bateria, dentro de envelopes.

“Acho que os fiscais deste ano estão aparentemente mais bem treinados que no ano passado”, disse uma candidata, que também prestou o Enem 2010.