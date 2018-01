Enem transcorreu sem grandes incidentes, afirma Inep; Oito candidatos foram expulsos por uso de celular

Após o fim oficial das provas do primeiro dia de Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela condução do Enem, informou, em nota, que oito candidatos foram excluídos do exame por uso indevido do celular. Além disso, o Inep, informou que, até o momento, houve ocorrências menos graves (tumultos na entrada) em apenas três cidades brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os alunos que foram expulsos fizeram as provas deste sábado (23) nas localidades de Arari (MA), Foz do Iguaçu (PR), Gauíba (RS), Itararé (SP), Rio de Janeiro (RJ), Sandaduva (RS), Santarém (PA) e Santo André (SP).

Edital. De acordo com o item 6.5.3 do edital do Enem 2011, o candidato deve deixar o celular desligado ao entrar em sala. Não apenas o aparelho telefônico portátil, como também quaisquer outros equipamentos eletrônicos. É proibida qualquer consulta a esses aparelhos portáteis, inclusive relógios. O Inep informa que em cada sala haverá um marcador de tempo, em papel, monitorando o tempo restante de cada dia de provas.

Relembre o ocorrido no Enem 2010 sobre os incidentes com tweets de celulares :

– Twitteiros alegam colar durante a prova; outra aluna admite cola depois

– Mec se retrata pelo Twitter