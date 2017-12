Enem tem abstenção de 27,9%, ante 27,6% no ano passado

O Enem teve uma abstenção pouco superior à do ano passado, mas o número de candidatos foi muito maior. “Este ano, 4,175 milhões fizeram as provas. A abstenção chegou a 27,9%”, disse o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, em entrevista concedida em Brasília. “Em 2011, 3,8 milhões fizeram as provas e abstenção foi de 27,6%.”

Segundo o ministro, houve poucos imprevistos na aplicação da prova. “Em Mato Grosso, polícia queria entrar numa sala de aula, com mandato de prisão, para prender um candidato. Não deixamos entrar. O candidato fez a prova. Só, na saída, a polícia cumpriu sua missão.”

Mercadante também comentou o caso do candidata Pamela Oliveira, de Sidrolândia (MS), que deu à luz no banheiro da escola onde faria a prova, momentos antes do exame. “Liguei logo depois para ela e disse que o edital garantia seu direito de fazer de novo o Enem. Ela, uma assentada, ilustra o esforço e a dedicação de milhares de brasileiros que fizeram o exame.”