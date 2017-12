‘Enem pode ter vazado de novo e ninguém descobriu’

No Rio, 310 mil estudantes estão inscritos para fazem o Enem neste fim de semana. Enquanto esperava para prestar o exame na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Erick Alves de Freitas, de 18 anos, que quer cursar Economia na Federal do Rio (UFRJ), criticou a adoção da prova já este ano para a seleção em faculdades públicas. “Para os alunos, este Enem já não tinha muita credibilidade antes. A mudança veio do nada e pegou todo mundo de surpresa. Estava na cara que ia dar problema”, afirma Erick. “E acho que pode ter vazado de novo, só que desta vez ninguém descobriu.”

