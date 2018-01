Enem este ano, só com caneta preta

*Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Fernando Kim, de 17 anos, está no terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem pela segunda vez – o ano passado foi treineiro. Ele diz que sua preparação foi igual á de 2010 e que descansou nas últimas 24 horas. Vai fazer o Enem mesmo não sabendo ao certo se isso o ajudará entrar no curso de Direito da PUC-SP. Apesar de dizer que sua preparação não mudou, Fernando veio prevenido: trouxe três canetas de tinta preta.

Quem aproveitou o Enem para faturar alguns trocados foi Wesley Souza, que armou uma barraquinha para vender canetas, lápis, borracha e réguas. Esta é a primeira vez que ele trabalha na prova; diz que ficou sabendo da exigência de caneta preta pela televisão. Apesar da informação, optou por vender itens proibidos pelo edital do Enem. Sobram borrachas e lápis, mas as canetas já estão esgotando.