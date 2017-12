Enem em pauta no Todos Pela Educação (5): TRI

César Callegari, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, pergunta a Reynaldo Fernandes, presidente do Inep, como os alunos farão para saber o desempenho no Enem, já que pela Teoria de Resposta ao Item, a TRI, não há uma nota final.

Fernandes explica que o método de avaliação adotado pelo MEC é melhor em todos os sentidos que o clássico, usado no antigo Enem. “Ele não saberá a nota, mas antes ele a tinha e não sabia se era suficiente para entrar na universidade. Agora ele vai saber quantos são necessários para entrar. Quem acertou 70% foi bem, quem acertou 90% foi melhor. Isso não é regra para a TRI, mas em geral, quem acerta mais vai melhor.”