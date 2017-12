Enem em pauta no Todos Pela Educação (4): prova é longa

Avaliar habilidades e competências, focando o conhecimento e a aplicação no dia a dia, faz com que o Enem tenha enunciados mais longos. Essa é a explicação apresentada pelo presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, para as 45 questões em 4 áreas, totalizando 180 questões no novo Enem.

“A prova é longa, mas tem que ser assim. É algo que está preocupando a gente, mas eu tenho que discriminar tanto o estudante que faz a prova para ter o certificado do ensino médio quanto aquele que quer entrar no curso de Medicina”, fala Fernandes. Para ele, apenas após a aplicação da primeira prova será possível avaliar o que deu certo ou errado.