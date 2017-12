O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deverá ser feito mais de uma vez por ano, de acordo com Reynaldo Fernandes, presidente do Inep.

“Queremos acabar com essa ‘prova-evento’, com mais de 4 milhões de estudantes em um único fim de semana”, diz Fernandes.

Segundo ele, isso será possível porque a prova se baseia na Teoria de Resposta ao Item, a TRI. “Com esse sistema, a prova pode ser comparável ao longo dos anos e não precisará ser aplicada apenas uma vez.”