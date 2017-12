Escolas e sistemas de educação devem encontrar os caminhos de ensino. “Podem seguir as recomendações do MEC, mas o Inep não deve entrar nisso. Nós definimos quais são as competências e habilidades desejadas na conclusão do ensino, mas como as escolas irão ensinar e desenvolver esses conceitos, aí é com elas”, diz Reynaldo Fernandes, presidente do Inep.

