“Enem deveria aprender com Fuvest”, diz coordenador do Anglo

Para o coordenador geral do cursinho Anglo, Nicolau Marmo, a prova da 1ª fase da Fuvest, realizada neste domingo, esteve dentro das expectativas.”A Fuvest não falha, foi uma excelente prova, um exemplo de vestibular”, disse Nicolau. “As questões foram claras e com enunciados curtos, bem diferente do Enem. Eles poderiam aprender com a Fuvest”

As provas de inglês e matemática, segundo Nicolau, foram mais difíceis em relação ao vestibular do ano passado. “E também podemos dizer que em português, alguns textos exigiram um pouco mais de interpretação do aluno”.

A única ressalva foi em relação à prova de história: “deveria ter havido mais questões de história do Brasil”.