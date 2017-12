Enem deve começar em Curitiba sem problemas

*Por Julio Cesar Lima, de O Estado de S. Paulo

CURITIBA – Depois de ficar mais de 20 anos afastado dos bancos escolares, João Pedro Pitlovanciu, 39 anos, vai tentar a partir de hoje, o caminho de volta para a conclusão do segundo grau. Ele é um dos 65.500 inscritos em Curitiba (PR) para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que podem lhe garantir a volta aos estudos no próximo ano. “Essa é a minha primeira tentativa, gostaria de tentar para também economizar tempo, pois quero concluir o segundo grau”, disse. Na capital, são 38 locais de provas e até as 12h30 não havia sido registrado problema alguma relacionado às provas.

João Pedro trabalha como motorista e vê uma oportunidade de poder crescer profissionalmente. Apesar disso, descarta, a princípio, cursar alguma universidade. “Talvez eu faça algum curso técnico, mas primeiro quero ganhar esse tempo”, afirmou.

A estudante Louisi Fernanda Schramm, 21 anos, iniciará sua prova somente após as 19 horas, horário previsto para o pôr do sol. Ela é adventista e ficará o período inteiro da prova juntamente com outros alunos. Depois das sete horas, poderá fazer a prova, pois os adventistas guardam os sábados. “É uma questão religiosa. Não vejo problema, me preparei bastante”, disse.

Será sua segunda tentativa de entrar no curso de Medicina. “É o mais disputado, mas estou confiante nesta prova”, afirmou.

Para Vanusa Silva, 35 anos, a prova do Enem não é mais novidade. Ela já foi aprovada anteriormente, mas optou por não fazer o curso de Letras. “O que gosto é jornalismo, por isso vou tentar uma vaga na Universidade Federal (UFPR). Cheguei a ganhar uma bolsa, mas vou atrás do que realmente gosto”, concluiu.

Já Sidney Fernando de Caires, 23, a internet foi uma das principais ferramentas para relembrar temas do segundo grau, que concluiu há três anos. “Vou tentar uma bolsa para a área de Direito e Administração. Essa é minha primeira experiência, apenas dei uma revisada em apostilas antigas e também na internet, principalmente na área de conhecimentos gerais”, disse.