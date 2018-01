Enem dará certificação para jovens e adultos que concluem o ensino médio

Por Elida Oliveira

O Enem deste ano, que teve as inscrições prorrogadas até domingo, também será usado como certificação para jovens e adultos concluintes do ensino médio. A oportunidade é válida para maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio regular na idade prevista e para alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições poderão ser feitas até domingo, 19 de julho, pelo site do Inep. A prova ocorre nos dias 3 e 4 de outubro.

Polivalente

Além desta certificação para concluintes do ensino médio, o teste foi adotado por algumas universidades como prova única ou parte da nota para ingresso em cursos de graduação.

O desempenho no Enem também poderá ser usado no processo de seleção do Prouni (Programa Universidade para Todos) que distribui bolsas integrais ou parciais para alunos da rede privada de ensino superior.