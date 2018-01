Este ano, o Enem adotou mais uma medida para garantir a segurança das provas. Ao preencher o gabarito, os candidatos deveriam reescrever uma frase indicada no final do cartão de resposta. Em uma das provas, a frase era a seguinte: “Há um frio e um vácuo no ar”.

Com isso, o exame pretende garatir a autentificação da caligrafia do candidato, impedindo a troca e falsificação das provas.