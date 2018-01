Enem 2011 tem 6,2 milhões de inscritos

O Enem 2011 teve ao todo 6,2 milhões de inscritos. O número foi um recorde, desde a criação do exame, em 1998. As inscrições foram encerradas às 23h59 de sexta-feira, dia 10. As provas serão nos dias 22 e 23 de outubro.

Por mais um ano consecutivo, a Região Sudeste, com 2,3 milhões de inscritos, apresentou o maior número de participantes, seguida da Região Nordeste, com 1,9 milhão. A Região Sul apresentou cerca de 780 mil inscritos, seguido do Norte do País, com cerca de 650 mil. O Centro-Oeste teve menos inscritos – 573 mil registros.

Os estudantes que ainda estiverem com inscrições pendentes devem efetuar o pagamento da taxa de R$ 35 até a segunda-feira, dia 13. O pagamento deve ser feito nas agências do Banco do Brasil. Para confirmar a inscrição, o candidato deve fazer, também pela internet, opções entre gerar boleto ou declarar carência.

No primeiro caso, é necessário imprimir o documento e pagar a taxa. O comprovante de inscrição estará acessível no sistema eletrônico do Enem até três dias úteis após o pagamento do boleto. O cartão de confirmação será enviado ao endereço informado pelo candidato no momento da inscrição — o número de acompanhamento estará acessível no sistema.

