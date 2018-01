Encontro sobre educação na UFSCar

Por Bruna Tiussu

A UFSCar sediará o IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, de 8 a 11 de julho. Com o tema “Pesquisa em educação no Brasil: balanço no século XX e desafios para o século XXI”, o evento reunirá alunos, professores e pesquisadores da área.

“Além de expor os desafios do estudo da educação, espero que a gente consiga mapear o que está sendo produzido e os programas desenvolvidos neste momento nos cursos de pós-graduação da área”, explica a professora Rosa Maria de Oliveira, da equipe de organização do encontro.

Segundo Rosa, a estimativa é de cerca de 1200 participantes vindos dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação do encontro conta com a divulgação de trabalhos, pôsteres e 13 mesas-redondas. No total, serão apresentados 1.200 trabalhos desenvolvidos nos 39 programas de pós-graduação em Educação do Sudeste.

Organizam o evento também a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (Anped) e o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Educação da Região Sudeste.

O evento é organizado pelos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e em Educação Especial (PPGEEs) da UFSCar e também pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (Anped) e o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Educação da Região Sudeste.

Confira a programação completa no site do encontro www.anpedinha2009.ufscar.br.