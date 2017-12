Encontro retratado

Com um “empurrãozinho” da reportagem do Estado, o quadrinista Lourenço Mutarelli reencontrou, após 25 anos, o professor mais importante de sua formação. O encontro com Pedro Lopes, que lhe deu aulas de pintura na Faculdade de Belas Artes, foi na casa do professor, no centro de São Paulo (confira aqui a reportagem publicada no Estadão.edu).

Feliz por retomar o contato com o mestre, Mutarelli retratou o reencontro na reportagem “Rotina em nanquim”, publicada na edição de agosto da revista piauí.

