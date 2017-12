Encontro internacional discute a educação no Brasil

Entre os dias 6 e 7 de agosto acontece em Curitiba um encontro internacional de educação, o SalaMundo 2013. O evento terá entre seus palestrantes o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e o jornalista do The New York Times especialista em educação, Paul Tough, autor do livro “How Children Succeed” (“Como As Crianças Fazem Sucesso”, em tradução livre e ainda não lançado no Brasil).

O primeiro dia de palestras será aberto pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que vai falar sobre o cenário da educação brasileira. Logo em seguida, Paul Tough fala sobre estudos que mostram como as experiências da infância refletem na forma de aprender dos alunos e, consequentemente, na vida adulta e profissional. O jornalista defende importância da afetividade em programas educacionais e aponta como solução para a falta de sucesso escolar uma atuação mais amorosa das famílias, melhores professores e escolas mais responsáveis.

No evento também terão destaque debates como a crise da autoridade do professor, a insatisfação dos jovens no Ensino Médio, o papel da literatura na educação e a síndrome do Irlen, doença que causa déficit na capacidade de leitura, entre outros. Haverá ainda a participação do escritor Mário Vargas Llosa e do filósofo Luc Ferry, por meio de vídeos gravados.

Programação

6 de agosto – terça-feira

8h30 – Recepção e boas-vindas ao Teatro Positivo

Orquestra Harmônica de Curitiba

8h45 – Mensagem de abertura

Hélio Bruck Rotenberg, presidente do Grupo Positivo

Gustavo Fruet, prefeito de Curitiba

Beto Richa, governador do Paraná

9h – Palestra de abertura: “O Cenário da Educação Brasileira: realidade e perspectivas”

Aloízio Mercadante, Ministro de Estado da Educação do Brasil

9h45 – “Valores, caráter e sucesso nas escolas”

Paul Tough

10h30 – Coffee break

11h – “Os sentidos que punem e despertam – A visão enganosa: Síndrome de Irlen”

Ricardo Guimarães e Dra. Marcia Guimarães

11h30 – “A inteligência das mãos”

Claudio de Moura Castro

12h – “As Humanidades na Educação”

Mensagem exclusiva com Mário Vargas Llosa, escritor peruano e Prêmio Nobel de Literatura em 2010, apresentada por Cláudio de Moura Castro

12h15 – Almoço

14h – “A sala de Aula na Tela – o ensino pela televisão”

José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho

14h30 – “O congestionamento curricular do Ensino Médio”

Tufi Machado Soares e Mariana Calife

14h50 – “O bacharelado internacional”

Robert Boressa

15h10 – “O segredo das escolas que dão certo”

Bernardo Toro

15h30 – Coffee Break

16h00 – “Experiências na gestão que mudaram a sala de aula”

17h30 – Peça Teatral “Apareceu a Margarida” de Roberto Athayde.

Monólogo interpretado pela atriz Marília Pêra

18h30 – Encerramento primeiro dia

7 de agosto – quarta-feira

8h – Recepção e boas-vindas ao Teatro Positivo

Grupos Musicais/Artes/Dança do Positivo

8h30 – Palestra de abertura: “Autoridade e Disciplina”

Mensagem exclusiva -gravada em Paris – por André Comte-Sponville e Luc Ferry, apresentada e comentada por Luca Rischbieter

9h30 – “O peso e a importância dos fatores não cognitivos”

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna

10h15 – Coffee break

10h40 – “Como lidar com o bullying”

Luciene Tognetta

11h10 – “O que faz uma boa escola?”

Francisco Soares e James Ito-Adler

12h – Encerramento

SalaMundo 2013

Data: 6 e 7 de agosto

Local: Teatro Positivo

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido – Curitiba

Informações: http://www.salamundo.com.br

Preço: até 6 de agosto, R$1.680,00 e R$840,00 (meia-entrada para estudantes, professores, idosos e doadores de sangue)