É encerrada a votação do terceiro escrutínio da eleição para o reitor da USP. Um dos três primeiros colocados será escolhido pelo governador o novo reitor da universidade. A apuração deve ter início daqui a alguns instantes. Os jornalistas não puderam acompanhar a votação no prédio da biblioteca do Memorial da América Latina. Os portões foram fechados e policiados.

