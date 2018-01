EMTU/SP abre 60 vagas de estágio

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU/SP está com 60 vagas de estágio em aberto (50 de nível superior e 10 de nível técnico) para serem preenchidas até o final do ano. Para se candidatar, o estudante deve fazer a inscrição até 12 de abril no concurso da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), responsável pela seleção de estágio em órgãos públicos no Estado de São Paulo.

As vagas na EMTU/SP são para estudantes dos seguintes cursos: administração, arquitetura, jornalismo, secretariado, informática, ciências sociais, engenharia civil, direito, economia e técnico em administração. Os estágios da Fundap têm duração de 12 meses e podem ser prorrogados até o limite de dois anos.

Para fazer a inscrição, que custa R$ 15, o estudante deve preencher uma ficha disponível