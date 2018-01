EMTU-SP contrata estudantes para 70 vagas de estágio

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU-SP) recebe inscrições abertas para 70 vagas de estágio. A seleção será feita pelo Centro de Desenvolvimento Profissional (Cedep), na cidade de São Paulo.

Os estudantes têm até o dia 16 de outubro para se inscrever no site http://www.cedep.org.br. O custo da inscrição é de R$ 15. No total, são 34 vagas e a substituição de 36 para alunos do nível superior e médio técnico de várias áreas como Administração, Secretariado, Engenharia, Arquitetura, Direito, entre outras.

O valor da bolsa auxílio é de R$ 6,25 por hora para estagiários do ensino superior e de R$ 5,25 para os de educação profissional de nível e médio técnico. O leque de benefícios inclui cartão refeição, alimentação, vale-transporte, assistência médica opcional, recesso remunerado, seguro de acidentes pessoais e gratuidade nas linhas de ônibus do Sistema Regular Metropolitano.

Informações sobre a data, horário e locais das provas objetivas, com questões relacionadas às matérias de língua portuguesa, matemática, informática e atualidades, serão divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site do Cedep a partir do dia 3 de novembro.