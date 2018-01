Empresa procura agentes culturais em SP

A Brazucah, produtora cultural e agência de comunicação especializada na difusão de cinema brasileiro, está com inscrições abertas para a 3ª edição do processo seletivo de Agentes Brazucah.

Os agentes são os agitadores culturais responsáveis pela divulgação dos filmes brasileiros dentro das universidades e escolas. Faz parte de seu trabalho organizar sessões, espalhar informações e bolar ações de divulgação criativas.

Alunos de diversas escolas e faculdades podem se inscrever até o dia 25 de março. Serão selecionados agentes em 17 cidades do Estado de São Paulo. Para participar do processo seletivo, os alunos interessados devem preencher a ficha de inscrição que está disponível no blog www.redebrazucah.com.br