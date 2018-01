Empresa oferece curso voltado a estudantes de Marketing e Publicidade

A consolidação da internet vem transformando o mercado de trabalho e colocando novos desafios aos universitários. Diante desse cenário, estudantes de Comunicação apostam cada vez mais em cursos extracurriculares, como os de qualificação nas ferramentas de publicidade on-line.

Para atender a esta demanda, Goobec Brasil, empresa especializada na aplicação de treinamentos das ferramentas de publicidade do Google, realiza em julho, mês de férias, o curso presencial AdWords Student, voltado especialmente para estudantes de Marketing, Publicidade e Propaganda, com o objetivo de capacitá-los a criar campanhas no Google e a explorar o potencial dessa ferramenta.

Serviço

Turma Noturna

Datas: 10 e 12 de julho

Horário: 19h às 23h

Turma Diurna

Data: 20 de julho

Horário: 09h às 18h

Local: Goobec Brasil

Endereço: Rua Vergueiro, 1.421, 12º andar, Paraíso – São Paulo/SP

Investimento: R$ 290,00 (2x sem juros)

Informações e inscrições: www.goobec.com.br – (11) 2369-6226 / (11) 2361-9948