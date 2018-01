Empresa oferece curso intensivo pré vestibular a R$ 15

Os vestibulandos que ainda farão prova por uma vaga no ensino superior em 2011 ainda tem a chance de revisar o conteúdo das disciplinas de português, matemática e conhecimentos gerais antes das provas deste início de ano.

A Mais Estudo, empresa de facilitação de custeio de faculdades particulares, em parceria com a Universidade Mogi das Cruzes (UMC), oferece por apenas R$ 15 um curso intensivo pré-vestibular com duração de 3 dias, e que será ministrado aos sábados pela manhã ou às quartas a noite, no campus Villa Lobos da UMC.

Para participar, os estudantes interessados devem acessar o site da Mais Estudo, se cadastrar e imprimir o boleto de inscrição disponível na seção Eventos.