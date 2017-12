Empresa júnior da PUC-SP promove trote solidário dia 6

A PUC Júnior Consultoria promove no dia 6 de fevereiro mais uma edição do Trote Solidário. O evento de acolhida aos calouros da PUC começa às 7h e vai até as 15h10, na quadra de esportes do câmpus de Perdizes.

Segundo a empresa júnior, os objetivos são “abordar os novos alunos universitários de forma diferente e apresentar a universidade sem denegrir o ambiente e os próprios alunos, ampliar a visão responsável e motivá-los com assuntos referentes ao 3.º setor”.

Depois das atividades, haverá uma festa de confraternização fora do câmpus.

Confira neste link a programação oficial da universidade para receber os novos alunos.