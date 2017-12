Empresa de TI prorroga inscrições para 300 vagas de estágio

Foi prorrogado para 15 de março o prazo de inscrição no processo seletivo do programa de estágio da CPM Braxis Capgemini, parte do Grupo Capgemini e uma das líderes globais em soluções de tecnologia da informação (TI).

A companhia, que delegou ao CIEE a administração do programa, está com 300 vagas abertas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. São 260 oportunidades para estudantes universitários, que atuarão em áreas relacionadas a tecnologia, marketing, vendas e recursos humanos.

Já para os estudantes técnicos, são 40 vagas em serviços de infraestrutura. Inscrições pelo site: www.cpmbraxis.com/programadeestagio.