Empresa de engenharia ambiental estreia programa de trainees

A Foz do Brasil, empresa de engenharia ambiental do grupo Odebrecht, está com inscrições abertas até 15 de setembro para o seu primeiro programa de trainees. Os interessados devem ter concluído a partir de dezembro de 2009 ou até dezembro de 2011, um dos seguintes cursos de graduação: Engenharia Ambiental/Sanitária; Engenharia Química; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Geologia; Administração; Economia; Contabilidade; ou os cursos tecnológicos de Saneamento Ambiental e Química.

As inscrições são feitas pelo http://www.focotalentos.com.br/fozdobrasil/. As etapas presenciais do processo seletivo serão realizadas em cinco capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba –, devendo o candidato escolher uma delas no momento da inscrição. Os eventuais custos de deslocamento ou hospedagem ficam a cargo dos candidatos.

O processo de seleção é dividido nas seguintes etapas: triagem de currículos; testes on-line de inglês (o teste oral será realizado na etapa de entrevista), lógica e conhecimentos gerais; dinâmica de grupo; painel de negócios; e entrevistas com líderes.

Com início previsto para janeiro de 2012, o programa é remunerado e dura dois anos. São oferecidos ainda participação nos lucros e resultados, previdência privada, seguro de vida em grupo, assistência saúde e odontológica, refeição e vale transporte ou estacionamento.