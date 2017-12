Empresa abre concurso com 400 vagas para trainees

A PricewaterhouseCoopers iniciou as inscrições para o Programa de Trainees 2010. Serão selecionados 400 jovens para os escritórios no Brasil.

Os escolhidos vão poder trabalhar em todas as áreas de atuação da empresa: auditoria, consultoria tributária e de gestão empresarial (melhoria de processos operacionais, financeiros, de tecnologia e informação, gestão de capital humano e de riscos e sustentabilidade, entre outros).

Para se inscrever, o candidato deve ter concluído a graduação, no máximo, há dois anos ou estar no 2º ano de um dos seguintes cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Psicologia, ou cursos ligados à informática e tecnologia, ou deve estar a partir do 4º ano de Direito.

É necessário conhecimento intermediário de inglês e disponibilidade para trabalhar em período integral.

Os interessados em participar do processo seletivo em 2010 têm até o dia 15 de março para se cadastrar exclusivamente pelo site.